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Kayseri'de kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

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Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Fehmi Demirkollu'nun yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanığın 'çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık suçsuz olduğunu savunurken, mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kolluk birimlerince alınan ilk ifadesinde olay günü silahın yerde olduğunu söylediğini ifade eden Demirkollu, arabasında ele geçirilen bıçakları kampta kullandığını anlattı.

Olayı samimiyetiyle anlattığını belirten Demirkollu, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaadaki müvekkiline yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, olayla ilgili 3 tanığın dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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