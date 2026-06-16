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Kayseri'de kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Fehmi Demirkollu hakkında savcı, 'çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, olayın intihar olduğunu savundu.

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında mütalaa açıklandı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Demirkollu, savunmasında, maktul Çoban'ın intihar ettiğini öne sürdü. Silahı kendisinin ateşlemediğini, maktulün elinden almaya çalıştığını ileri süren Demirkollu, suçsuz olduğunu savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.

Maktulün annesi Tuba Yağmur ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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