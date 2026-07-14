15 Temmuz'un 10. yılında Kayseri'den birlik mesajları

Kayseri'de protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mesajında, milletin cesareti, kararlı duruşu ve devletin varlığı ile milletin birliğinin, milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

Dirilişin adı olan 15 Temmuz'un ruhunu unutmayacaklarını ve asla unutturmayacaklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "15 Temmuz'un onuncu yıl dönümündeyiz. Bu ülke, tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye'yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik, beraberlik ve kardeşlik vardı, bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 15 Temmuz'un sadece darbe girişimi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz'da Türk milletinin egemenliğini hedef aldığını vurgulayan Yalçın, "15 Temmuz'da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Bu mücadele göstermiştir ki Türk milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da 15 Temmuz gecesi kadınından çocuğuna demokrasiye sahip çıkan milyonlarca kişinin tek yürek olduğunu belirtti.

Milletin o gece sergilediği kararlı duruşun gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu kaydeden Özdoğan, "15 Temmuz ruhu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bu ruhu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve demokrasimize yönelik her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.