Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.T. isimli firari hükümlü Kayseri'de yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahıslar için gerçekleştirdiği çalışmada suçluya ulaştı.

Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.T. (32) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
500

