Kayseri'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, 'kasten yaralama' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil