Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hakkında "dolandırıcılık, hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçlarından 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA