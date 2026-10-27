Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de 14 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis, hakkında 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hakkında "dolandırıcılık, hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçlarından 14 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Mao için 'diktatör' ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı

''Diktatör'' dedi! Koca ülke karıştı
Lamine Yamal'ın minik kardeşi ödül töreninde uykuya yenik düştü

Gecenin en tatlı karesi!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

Polisi itip tartışan Mert Hakan Yandaş'tan sitem dolu paylaşım
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Onu bu halde görenler aynı yorumu yaptı