Haberler

Kayseri'de firari hükümlü uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.G., polis operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.G. (41), polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ç.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü Ç.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

Marmaray'da dehşete düşüren görüntüler! Ekipler zamanla yarıştı
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı