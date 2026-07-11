Kayseri'de firari hükümlü uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

KAYSERİ'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.G. (41), polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ç.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü Ç.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı