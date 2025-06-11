Kayseri'de 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. adlı hükümlü, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkındaki 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'yi (38) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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