Kayseri'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.E. isimli firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (26) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
