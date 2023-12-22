Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 22 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de H.K. (12) isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan TIR şoförü Zafer G. (44), 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Nisan'da Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonunun camı kırılan H.K. ailesinden korkup, evden kaçtı. Kayseri-Niğde yolu üzerinde yürümeye başlayan H.K., Zafer G.'nin kullandığı TIR'a bindi. Zafer G.'nin erkek çocuğu H.K.'ye alkol vererek TIR'da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdurun olayı ailesine anlatmasının ardından Zafer G., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Zafer G., hazır bulundu. Alkollü olduğunu söyleyen Zafer G., "Mağdur bana el işareti yaptı. TIR'a bindi. 'Babam beni dövdü, dışarı attı' dedi. Nasihatte bulunup, karakola götürecektim. 'polise götürme' dedi. Aracımı benzinliğe çekip durdum. Alkol içirmedim. Cinsel istismarda bulunmadım. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zafer G.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 4 yıl 6 ay olmak üzere 22,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.