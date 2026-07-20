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Kayseri'de kesinleşmiş 11 yıl 22 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de, hakkında uyuşturucu, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 22 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 22 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 22 ay hapis cezası bulunan M.E. (39) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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