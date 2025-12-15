Kayseri'de 104 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 104 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan ortak çalışmalar sonucu, belirlenen adrese "Şehit Emre Albayrak Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, 104 kilo 710 gram uyuşturucu, hassas terazi ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y. (39), A.Y. (35), Y.Y. (38) ve Küba uyruklu M.S.O. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.