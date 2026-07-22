Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (42) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin