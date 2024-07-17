Kayseri'de 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de 4 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.H.T. (36), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 10 yıl 8 ay hapis cezası olan H.H.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari hükümlü, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. H.H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.