Kayseri'de 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından 10 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ö., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "yağma" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü (39) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin