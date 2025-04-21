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Kayseri'de 1 Ton 102 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kayseri'nin Develi İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Emniyet ekipleri, şehre kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı ve bir aracı durdurdu. Operasyon sonucunda Z.O. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, araçta 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda Z.O. (42) gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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