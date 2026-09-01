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Yahyalı'da Kubar Esrar Operasyonu

Yahyalı'da Kubar Esrar Operasyonu
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Yahyalı ilçesinde yaşayan V.B'nin evine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kubar esrar ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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