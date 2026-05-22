Haberler

Kayseri'de son 1 haftada 1104 kişiye trafik cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de son 1 haftada yapılan trafik denetimlerinde 1104 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok ceza cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve yüksek sesli müzik dinlemeye kesildi.

KAYSERİ'de son 1 haftada yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 1104 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesli müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 1104 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, 394 sürücüye cep telefonu kullanmak, 197 kişiye kırmızı ışık ihlali, 155'ine yüksek sesle müzik dinlemek, 143 sürücüye belgesiz araç kullanmak, 76 kişiye alkollü araç kullanmak, 58 kişiye ışık donanımı ihlali, 38 sürücüye sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 3 kişiye makas atmak, 9 kişiye abartı egzoz, 5 kişiye alkol metreye üflememek, 1 kişiye ise drift atmak suçundan trafik cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Ankara'da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisin şüphesi doğru çıktı! Yüzlercesi durdurulan TIR'dan çıktı
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"