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Kayseri'de Jandarma Operasyonu: 1,2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Jandarma Operasyonu: 1,2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram esrar, tabanca, fişek ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

KAYSERİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1,2 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yahyalı ilçesinde V.B. isimli şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada, 1 kilo 200 gram esrar, 1 tabanca, 1 cep telefonu, tabanca şarjörü, 4 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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