Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Etik Davranış Eğitimi Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline etik davranış ilkeleri konulu eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen ve avukat Mehmet Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Belediyenin vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini arttırmak, etkili ve etkin bir yerel yönetim faaliyetini hayata geçirmek amacıyla düzenlenen eğitime, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile belediye personeli katıldı.