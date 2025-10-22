Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oymaağaç'ta 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Oymaağaç ağaçlandırma bölgesinde ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikle 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ve 2025 sonbahar ağaç dikim programları kapsamında fidan dikim etkinlikleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Oymaağaç Mahallesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği karşısı ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından 3 bin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Kentin muhtelif yerlerinde belirlenen 12 ağaçlandırma alanında 38 bin fidan toprakla buluşturmaya başlanırken, bu çerçevede ilk olarak Sarımsaklı ağaçlandırma bölgesinde 1500 fidan dikimi yapıldı.

Program kapsamında Bünyan'da 3 bin 500, Felahiye'de 3 bin, Özvatan'da 3 bin, Akkışla'da 3 bin, Tomarza'da 4 bin, Yahyalı'da 3 bin 500, Yeşilhisar'da 3 bin 500, Hacılar'da 4 bin ve Pınarbaşı'nda ise 3 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Etkinliğe, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, Genç KAYMEK, Cemil Baba İlköğretim Okulu ve üniversite öğrencileri katıldı.