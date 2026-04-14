Kayseri Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında toplam 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis organlarına yönelik seçimler yapıldı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olunması hususu değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda toplam 39 asıl, 30 ek olmak üzere toplam 69 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, meclis organlarına yönelik seçimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis divan katipliği için 2 asıl ve 2 yedek üye seçildi. Büyükşehir Belediye Encümeni için 5 üye belirlendi.

Ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu olmak üzere ihtisas komisyonlarına ilişkin üye sayıları belirlenerek seçimler yapıldı.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olması hususu da değerlendirildi. Üyeliğin uygun görülmesi halinde, Büyükşehir Belediye başkanı ile birlikte 3 meclis üyesinin belirlenmesi konusu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
