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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı BBP İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile gerçekleştirdiği ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile gerçekleştirdiği ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile TBMM'de birlikte görev yaptığını belirterek "Rahmetli Yazıcıoğlu 28 Şubat sürecinin delikanlısıydı. Dik duranıydı. Gerçekten hepimizin takdir ettiği bir insandı. Herkesin eğilip büküldüğü dönemde 8 milletvekilimizle merhum Erbakan hocamızın yanında daha doğrusu milletinin yanında yer alan bir anlayış sergiliyordu." ifadelerini kullandı.

Siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Önemli olan aynı hedeflere yönelmektir. Biz yerli ve milli anlayışın sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Kimin olduğu önemli değil, anlayış önemli, felsefe önemli. 1994'ten beri burada bir anlayış yerel bazda hizmet ediyor. Çok şükür hiçbir kardeşimizin, sizin başınızı yere eğdirecek bir sözü, davranışı ya da icraatı olmadı olmaz. Doğru olan ne ise onu yapacağız. Biz sizlerle birlikteyiz, et tırnağız. Temennimiz, daha sonraki süreçte daha da kenetlenerek hep beraber yol almamız. Cumhur İttifakı'nın gerçekten tek yürek tek kalp tek bilek olmasını sağlamak hepimize yakışır diye buradan ifade etmek istiyorum."

BBP İl Başkanı Demirci de Büyükkılıç ile gönül bağı bulunduğunu vurgulayarak, "Parti olarak inanıyoruz, tabi ki gönül bağımız vardır. Sayın Başkanımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendilerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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