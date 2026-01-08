Kayseri Büyükşehir Belediyesi 520 aracın tamir ve bakımını yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, geçen yıl 520 aracın tamir, bakım ve periyodik kontrollerini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hizmetlerin kesintisiz ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı boyunca yoğun bir çalışma temposu sergiledi.

Bu kapsamda belediyeye ait 520 aracın tamir, bakım ve periyodik kontrollerinin tamamlayan ekipler, il genelinde sorumluluğunda bulunan 264 otomatik kapı, 70 bariyer, 55 yürüyen merdiven ve 84 asansörün de bakım ve onarımını yaptı.

Ayrıca 350 adet kapalı durak üretimi gerçekleştiren ekipler, kentteki vatandaşlara güvenli ve kesintisiz hizmet sunulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.