Kayseri Barosu'nun Yeni Başkanı Murat Tolga Özsoy Oldu
Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 2 bin 199 oy kullanıldı. Murat Tolga Özsoy, 892 oy alarak yeni başkan seçildi. En yakın rakibi Oğuz Erinç 686, mevcut başkan Ali Köse 386, Ercan Avcı ise 235 oy aldı. Sandık sayımları devam ediyor.
BAŞKAN BELLİ OLDU
Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulunda 2 bin 199 oyun 892'sini alan Murat Tolga Özsoy Kayseri Barosu'nun yeni başkanı oldu. Özsoy'un en yakın rakibi Oğuz Erinç 686, mevcut başkan Ali Köse 386, Ercan Avcı ise 235 oy aldı. Baro Başkanın belli olduğu seçimlerde kurul adaylarının sandık sayımları ise sürüyor.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ,