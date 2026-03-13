Haberler

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır'dan şehit kabrine ziyaret

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır'dan şehit kabrine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi'nde bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Burhan Kaplan'ın kabrini ziyaret etti.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi'nde bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Burhan Kaplan'ın kabrini ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde bulunan şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında şehit kabirlerinin mevcut durumuna ilişkin incelemede bulunulurken, kabirlerin fiziki durumları yerinde gözlemlenerek mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıngır, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şehitliklerde tespit edilen hususları ilgili kurum ve birimlere iletmek üzere kayıt altına aldıklarını anlatan Çıngır, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı öncesinde ilimizde bulunan şehitlik ve şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretler kapsamında özellikle ilçe ve kırsal bölgelerde bulunan şehit kabirlerinin mevcut durumlarını yerinde gözlemliyoruz. Aziz şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve kabirlerini ziyaret ederek, minnetimizi ifade etmek hepimiz için önemli bir vefa borcudur. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin şehitlik ziyaretlerine yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Yıllar sonra geri döndü
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor