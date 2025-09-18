Kayseri Adliyesi'nde Köpeğiyle Girmek İsteyen Sanığa Dava Açıldı

KAYSERİ Adliyesi'ne köpeği ile giremeyeceğini söyleyen polislere hakaret ettiği iddia edilen Hasan Ü. hakkında 2 farklı suçtan dava açıldı.

Olay, 2024 Kasım ayında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. Hasan Ü. kent otogarında yaşadığı sorunla ilgili şikayetçi olmak için köpeğiyle birlikte adliyeye geldi. Girişteki polis memurları, Hasan Ü.'yü köpeği ile içeri giremeyeceği konusunda uyardı. O gün adliyede görevli sorumlu grup amiri A.B. ile görüşen Hasan Ü., yine olumsuz cevap alınca iddiaya göre adliyeden çıkışta polislere hakaret etti. Polis memuru A.B. avukatı aracılığı ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında Hasan Ü. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Hasan Ü. katılmazken, şikayetçi polis memuru A.B. ile avukatı Tuba Pehlivan hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söylen polis memuru A.B., "Sanık, arama noktasından köpeği ile birlikte girmek istemiş. Otogarda bir sorun yaşadığını söyleyip, 'Başsavcı ile görüşeceğim. Köpeğim de ben de şikayetçi olacağız' dedi. Biz de küçük bir köpek olmadığını, büyük olduğu için pusetle ağzı kapalı şekilde alacağımızı söyledik. Çok agresif davrandı. 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Polis memuru A.B. ifadesinin devamında Hasan Ü.'nün adliyeden çıkarken kendisine hakaretler ettiğini söyledi.

Duruşmada olay anında adliyeye evrak getiren bir polis memuru ile kapıda görevli güvenlik görevlisi de tanık olarak dinlendi. Adliyeye evrak getirdiğini anlatan polis memuru Ş.T., "Evrak getirdiğimiz sırada hakaret etti. Dışarı çıkarken bu sözü duydum. Başka bir şey duymadım" dedi.

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile dinlenmeyen tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.