Kaynayan Sütün Bulunduğu Kazana Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

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Şanlıurfa'da, 4 yaşındaki Mehmet Ali Aslandağ mutfakta kaynayan sütün bulunduğu kazana düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinin kırsal Olgunlar Mahallesi'nde, Aslandağ ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Mehmet Ali Aslandağ, mutfakta kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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