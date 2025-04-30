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Kaynarca'da Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Müdür Yardımcısı

Kaynarca'da Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtaran Müdür Yardımcısı
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Sakarya Kaynarca'daki Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı Güngör Köklü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı Güngör Köklü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefessiz kalan öğrenci kısa sürede fenalaşırken, durumu fark eden Müdür Yardımcısı Güngör Köklü hızla olaya müdahale etti. Köklü, yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes borusundaki yiyeceği çıkardı. O anları gören diğer öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, müdahalenin ardından herkes derin bir nefes aldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, müdür yardımcısının öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat YILMAZ/KAYNARCA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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