Göletin suyu boşalınca balıklar açıkta kaldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, kapatılan bir mağaranın ağzının bilinmeyen bir sebeple tekrar açılması sonucunda aniden boşaldı. Birçok balık su ile birlikte dereye sürüklendi. Teknik incelemeler yapılacak.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, daha önce kapatılan mağara ağzının bilinmeyen nedenle yeniden açılması ile bir anda boşaldı. Göletteki su yer altına girip 1 kilometre ötedeki dere yatağından yüzeye çıkarken, bazı balıklar açıkta kaldı.

Kaynarca'ya bağlı Güven Mahallesi'nde bir mağaranın ağzı, tarihi bilinmeyen bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından taşlarla kapatıldı. Bölgede biriken sularla bir gölet oluştu. Halk arasında 'küçük gölet' olarak bilinen gölete, Dımbızlar Göleti ismi verildi. Dımbızlar Göleti'nin zemininde bulunan ve yıllar önce kapatılan mağara ağzı, dün bilinmeyen nedenle yeniden açıldı. Göletteki su, mağaraya boşaldı. Su daha sonra yer altındaki mağaradan geçerek yaklaşık 1 kilometre ötede dere yatağından yeniden yüzeye çıktı.

BALIKLAR DEREYE SÜRÜKLENDİ

Ani su çekilmesi nedeniyle göletteki bazı balıklar su ile dereye sürüklenirken, bazı balıklar sığ bölgede kaldı. 2 yayın, 1 sazan ve 1 turna balığı vatandaşlar tarafından alındı. Yer altından geçen mağara hattında herhangi bir göçük oluşup oluşmadığı ve yerleşim alanları açısından risk teşkil edip etmediğinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Diğer yandan çekilen gölet dronla görüntülendi.

Haber: İsa ÇİÇEK/KAYNARCA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

