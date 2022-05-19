Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında akılalmaz &quot;Atatürk&quot; hatası! Tepki gelince düzelttiler - Haberler

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Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında akılalmaz "Atatürk" hatası! Tepki gelince düzelttiler

Haberler.com - Güncel
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Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'na ait sosyal medya hesaplarından yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı gündem oldu. Yayınlanan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin 2 yerde yanlış yazılması tepki çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının kutlama mesajı gündem oldu.

ATATÜRK'ÜN ADI İKİ YERDE YANLIŞ YAZILDI

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının doğru yazılmaması tepki çekti. Kaymakamlığın kutlama mesajında sadece Atatürk isminde hata yapılmış olması ve kutlama mesajında üç yerde geçen Atatürk'ün isminin ikisinin yanlış yazılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kutlama mesajında Atatürk'ün ismi girişte 'Atatark' olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise 'Atakürk' olarak yazıldı.

TEPKİLER SONRASINDA HATA DÜZELTİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar mesajdaki hatalar nedeniyle tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da tepkilerden nasibini aldı. Yaklaşık bir saat yayında kalan hatalı kutlama mesajının ardından gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı kutlama mesajındaki hataları düzeltti.

Seyitgazi Kaymakamlığı'nın tepkilere neden olan o paylaşımı:

Kaymakamlığım 19 Mayın paylaşımında tepki çeken 'Atatürk' detayı

Haberler.com - Güncel

Atatürk, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Demir Acer :

bilincli yapiliyor kaymakam gorevden alinmali, yapilmasi gerekende zaten budur

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Haydar:

Başka yerde yanlış yazım olmayıpta Atatürk'ün iki yerde yanlış yazılması kasıtlı olduğunu gösteriyor.Atatürk ile sorunun olabilir ama o oturduğun makamı kadına erkekle aynı veren kadınları baştacı eden o adını yanlış yazdığınız yüce insana borçlusun.

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BURAK ADIYAMAN:

Hata mı. 2022 deyiz bu kasıtlı yapılmış birşey. Kimse aksini iddia etmesin. Telefonu ağzına yiyen dayı gibi olursunuz

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