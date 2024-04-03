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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede güçlendirme çalışmaları yapılan okulda incelemede bulundu.

Kaymakam refiki Taha Furkan Sönmezel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile güçlendirme çalışmaları süren Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni gezen Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, güçlendirme çalışmalarında sona yaklaşılan okulda çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Yılmaz Beypazarı Güncel Haberler

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