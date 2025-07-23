Kaymakam Topsakaloğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, insanların bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilmesinin en temel haklardan olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin, gerçekleri araştırma ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum."