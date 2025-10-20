İslahiye Kaymakamı Soylu, GAÜN Öğrencileriyle Buluştu

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile İslahiye Meslek Yüksekokulu (MYO) yerleşmelerini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kampuste, GAÜN Genel Sekreteri ve İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı ile İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu tarafından karşılanan Kaymakam Soylu, program kapsamında ilk olarak öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Kariyer planlaması ve mesleki gelişim konularında deneyimlerini paylaşan Soylu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Söyleşinin ardından fakülte yemekhanesinde öğrenciler, akademik ve idari personelle birlikte öğle yemeğine katılan Soylu, programın devamında yerleşkedeki öğrencilerle sohbet etti.