İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan çelik evlerin inşaatını inceledi

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremden etkilenen vatandaşlar için ilçede yapımına başlanan 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Soylu ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldıktan sonra inşasına başlanan Kozdere Mahallesindeki 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Soylu, alandaki yüklenici firma yetkililerinden de bilgi aldı.