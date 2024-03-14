Üye Girişi
Haberler

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan çelik evlerin inşaatını inceledi

Güncelleme:

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için yapılan 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Soylu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremden etkilenen vatandaşlar için ilçede yapımına başlanan 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Soylu ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldıktan sonra inşasına başlanan Kozdere Mahallesindeki 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Soylu, alandaki yüklenici firma yetkililerinden de bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Mehmet Soylu Deprem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Felat Aygören kimdir? AK Parti Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören kaç yaşında, nereli? Mehmet Mustafa Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuşadası Belediye Başkan adayı Mehmet Mustafa Kaya kaç yaşında, nereli? İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Semih Dere kimdir? CHP Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Semih Dere kaç yaşında, nereli? Erdoğan Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar kaç yaşında, nereli? Hasan Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar kaç yaşında, nereli? Ali Altıner kimdir? CHP Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Ali Altıner kaç yaşında, nereli? Davut Arzu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı Davut Arzu kaç yaşında, nereli? Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli? Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title