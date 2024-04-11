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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Jandarma Personeli ve Sürücülerle Bayramlaştı

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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma personeli ve yol kontrol noktasında sürücülerle bayramlaştı.

Kaymakam Soylu beraberinde Belediye Başkanı Kemal Vural, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile Yeşilyurt Mahallesi'ndeki İslahiye Jandarma Komando taburunu ziyaret etti.

Personeller bayramlaşan Soylu ve beraberindekiler daha sona Hatay-İslahiye kara yolunda yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Soylu ardından ilçeye giriş yapan sürücülerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Mehmet Soylu Jandarma Güvenlik Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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