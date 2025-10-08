Haberler

Kaymakam Oğuzhan Doğancı, Kaymakamlıkta Yol Bakım Çalışmalarını İnceledi

Kaymakam Oğuzhan Doğancı, Kaymakamlıkta Yol Bakım Çalışmalarını İnceledi
Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, Dumanlı ve Çakmakçı köylerinde devam eden grup yolu bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Yolların güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, grup yollarında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Doğancı, Dumanlı ve Çakmakçı köylerinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Köy yollarında mevsim şartlarının yol açtığı bozulmaların onarılması için ekiplerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Doğancı, "Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasıdır." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
