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Kaymakam Oğuzhan Doğancı Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kaymakam Oğuzhan Doğancı Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Sinop'un Dikmen ilçesi Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, sosyal yardımlaşma vakfı müdürüyle beraber Kaya ve Günay ailelerini ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Doğancı, bu taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

Doğancı, beraberinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Gökçe ile Kaya ve Günay ailelerinin evlerine misafir oldu.

Ziyaretlerinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Doğancı, ailelerin talep ve isteklerini dinledi.

Doğancı, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

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Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
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