Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

Doğancı, beraberinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Gökçe ile Kaya ve Günay ailelerinin evlerine misafir oldu.

Ziyaretlerinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden Doğancı, ailelerin talep ve isteklerini dinledi.

Doğancı, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.