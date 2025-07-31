Kaymakam Lojmanında Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, Kaymakam Yaşar Şimşek'in kaldığı tek katlı lojmanda elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Lojman kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kurucaşile ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki Kaymakamlık lojmanında meydana geldi. Kurucaşile Kaymakamı Yaşar Şimşek'in kaldığı tek katlı lojman binasının mutfak kısmında yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği binadaki yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıktığı, Kaymakam Yaşar Şimşek'in yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle lojman kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.