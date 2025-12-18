Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle buluştu

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Benim Evim Pansiyon" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Koşansu, İmam Hatip Ortaokulu Kız Pansiyonu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle yemek yedi.

Eğitime önem verdiklerini belirten Koşansu, "Bu anlamlı buluşma, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna verdiğimiz desteğin ve geleceğe olan inancımızın bir yansımasıdır. öğrencilerimizin geleceğe yönelik umutları daha da pekişmektedir. Ortak gayretle daha parlak bir gelecek için birlikte ilerlemekteyiz." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve Şube Müdürü Erol Parlak katıldı.