Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Kaymakam Korkutata, Özel Çocuklarla Müzik Şenliği Düzenledi

Kaymakam Korkutata, Özel Çocuklarla Müzik Şenliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel eğitim okulu öğrencileriyle bir araya gelerek müzik aletleri çaldı ve onlarla birlikte şarkı söyledi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, ilçedeki özel çocuklarla bir araya gelerek müzik aletleri çaldı.

Korkutata, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle balon uçuran Korkutata, otizm spektrum bozukluğu bulunan Doğanay Alagöz, zihinsel ve bedensel engelli Deniz Akkuş ve down sendromlu Furkan Akbaş ile müzik aletlerini çalıp, şarkı söyledi.

Kaymakam Korkutata, her zaman özel bireylerin yanında olduklarını belirterek, hayata geçirilen projelerle onların yaşamlarına dokunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
img

Ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
img

Çin'den ABD'ye jet misilleme cevabı
img

İşte Kazım Ağa'nın sır gibi sakladığı eşi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.