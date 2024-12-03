Kaymakam Korkutata, Özel Çocuklarla Müzik Şenliği Düzenledi

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, ilçedeki özel çocuklarla bir araya gelerek müzik aletleri çaldı.

Korkutata, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle balon uçuran Korkutata, otizm spektrum bozukluğu bulunan Doğanay Alagöz, zihinsel ve bedensel engelli Deniz Akkuş ve down sendromlu Furkan Akbaş ile müzik aletlerini çalıp, şarkı söyledi.

Kaymakam Korkutata, her zaman özel bireylerin yanında olduklarını belirterek, hayata geçirilen projelerle onların yaşamlarına dokunduklarını kaydetti.