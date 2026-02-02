Haberler

Asarcık Kaymakamı Korkmaz'dan kan bağışı çağrısı

Samsun'un Asarcık ilçesinde Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak, kan bağışının önemine dikkat çekti. Korkmaz, tüm vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet etti.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, kurum amirleri ve kamu personeliyle Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Asarcık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Türk Kızılay'ın mobil kan bağış noktasını ziyaret eden Kaymakam Korkmaz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kaymakam Korkmaz ve beraberindekiler gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Korkmaz, kan bağışının hayati bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Kan bağışının birçok hastanın hayatını kurtardığını ifade eden Kaymakam Korkmaz, tüm Asarcıklı vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet etti.

Türk Kızılay yetkilileri de kampanyaya destek veren Kaymakam Korkmaz ve kamu personeline teşekkür ederek, ilçede kan bağışı bilincinin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kan bağışı etkinliği, vatandaşların da katılımıyla gün boyunca devam etti.

