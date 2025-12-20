Gemerek Kaymakamı Koca, anaokulu öğrencileri ve aileleriyle buluştu

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, anaokulu öğrencileri ve velilerle bir araya geldi.

Gemerek Anaokulu'nda düzenlenen programda, Kaymakam Koca, öğrencilerle sohbet ederek, eğitim süreçleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Velilerle de sohbet eden Koca, talep ve önerilerini dinleyerek eğitimde aile, okul işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Koca, öğrencilerin daha sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Ziyaret sonunda Koca, öğretmenlere ve okul yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.