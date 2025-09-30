Haberler

Kaymakam Kemal Duru, Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için görüş alışverişinde bulunuldu ve okullardaki öğrencilerle sohbet edildi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Duru, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum müdürleri ve muhtarların eşlik ettiği Duru, talep ve önerileri dinledi.

Duru, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, altyapı eksiklerinin giderilmesi ve öncelikli ihtiyaçların karşılanması konularında ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulundu.

Programının devamında Duru, okullardaki öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.