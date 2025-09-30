Kaymakam Kemal Duru, Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Duru, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum müdürleri ve muhtarların eşlik ettiği Duru, talep ve önerileri dinledi.

Duru, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, altyapı eksiklerinin giderilmesi ve öncelikli ihtiyaçların karşılanması konularında ilgili kurumlarla görüş alışverişinde bulundu.

Programının devamında Duru, okullardaki öğrencilerle sohbet etti.