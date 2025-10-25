Kaymakam Kara, Karaköy Köyünde Taşkın Önleme Çalışmalarını İnceledi
Bilecik'te Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara, Karaköy köyünde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın önleme çalışmalarını yerinde inceledi ve köy sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi.
Bilecik'te Pazaryeri Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, Karaköy köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Kara, beraberinde İl Genel Meclis üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak ile Karaköy Muhtarı Adem Açık'tan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen taşkın önleme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Ziyarette, köyde 10 metre yüksekliğinde beton tersip bendi, 720 metrelik U kesit kanal ve kanal güzergahı boyunca yapılan çelik ızgara çalışmaları yerinde incelendi.
Kara, daha sonra köy sakinleriyle sohbet edip onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel