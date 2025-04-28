Kaymakam Gür Maruf Köyü'nü Ziyaret Etti
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Maruf köyünü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi. Talepleri dinleyen Kaymakam Gür, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Öztürk ile birlikte köyde incelemelerde bulundu.
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Maruf köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Gür ile beraberindeki İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Öztürk, Milli Emlak Şefliği personeli Edanur Pişkin köyde incelemelerde bulundu.
Ziyarette, köylülerle de bir araya gelen Kaymakam Gür, vatandaşların sorunlarını dinleyerek talepleri yerinde değerlendirdi.
Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel