Kaymakam Erkan Şahin, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, kurum müdürleriyle birlikte Haydarlar ve Koçcuğaz köylerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.
Kurum müdürleriyle birlikte Haydarlar ve Koçcuğaz köylerini ziyaret eden Şahin, burada köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Şahin, sorunların giderilmesi talimatını verdi.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel