Kaymakam Erkan Şahin, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kurum müdürleriyle birlikte Haydarlar ve Koçcuğaz köylerini ziyaret eden Şahin, burada köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Şahin, sorunların giderilmesi talimatını verdi.