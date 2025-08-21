Kaymakam Erkan Minuz, Orta'dan Ağrı'ya Veda Etti
Çankırı'nın Orta ilçesinde görev yapan Kaymakam Erkan Minuz, Ağrı'nın Hamur ilçesine atanması nedeniyle yapılan veda programıyla uğurlandı. Programda duygu dolu anlar yaşandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde 19 Eylül 2023'te göreve başlayan Kaymakam Erkan Minuz, Ağrı'nın Hamur İlçesine atanması nedeniyle ilçedeki görevinden ayrıldı.
Kaymakam Minuz için düzenlenen veda programına kurum müdürleri ve Orta Belediye Başkan Vekili Yaşar Börekçi katıldı.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen uğurlamada duygusal anlar yaşandı.
Kaymakam Minuz'un yerine geçici olarak Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş'ın vekalet edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel