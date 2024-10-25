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Kaymakam Ergin, Karakeçili'de Kurumları Ziyaret Etti

Kaymakam Ergin, Karakeçili'de Kurumları Ziyaret Etti
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Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek denetim yaptı. Jandarma, emniyet, hastane ve tarım müdürlüğü gibi kurumları ziyaret eden Ergin, vatandaşların karşılaştığı sorunların çözüm odaklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, denetim yaptı.

Kaymakam Ergin, gerçekleştirdiği denetim kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Karakeçili Hastanesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Denetimler sırasında kurum amirlerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Ergin, kamu kurumlarının varolma sebebinin vatandaşlar olduğunu dile getirdi.

Ergin, vatandaşın karşılaştığı sorunların çözüm odaklı değerlendirilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Kütüphane, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile diğer kurumları da ziyaret eden Ergin, müdürlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

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