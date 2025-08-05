Kaymakam Duru'dan Jandarma Komutanı Özdoğan'a Ziyaret
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, yeni göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve asayiş toplantısı gerçekleştirdi.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Duru'ya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer de eşlik etti.
Duru, Özdoğan'a görevinde başarılar dileyerek, ilçenin huzur ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.
Görüşmede, asayiş toplantısı da gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel